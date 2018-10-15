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National Interest dergisi: ABD, Suriye'de kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri merkezli National Interest (NI) dergisi, ABD'nin Suriye'deki askeri müdahaleye son vermesi gerektiğini yazdı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:06
National Interest dergisi: ABD, Suriye'de kaybetti

Suriye'de bir hafta geçiren NI muhabiri Doug Bandow, izlenimlerini anlattığı yazıda "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de kaybetti" ifadelerine yer verdi.

"Trump'ın başka bir ülkeyi bölme hakkı yok"

"ABD'nin Suriye politikası yanlıştı. Zira Washington, Suriye'yi demokratik ve liberal bir ülke yapmak istedi ancak desteklediği 'ılımlı muhalif gruplardan' hiçbiri bunu başaramazdı" diye devam eden Bandow, Başkan Donald Trump yönetiminin başka bir ülkeye müdahale, işgal etme ve bölme hakkı bulunmadığını vurguladı.

"ABD kaybetti"

Trump'ın Suriye'deki askeri amaçlarının fantezi haline geldiğini kaydeden Bandow, "ABD'nin cebri sivil yapılanma girişiminin hiçbir zaman gerçekçi olmadı ve Irak'ta bunun bir örneğinin yaşandı. Trump yönetimi, ABD'nin Ortadoğu'daki son talihsiz macerasına son vermeli. Washington kaybetti" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:06
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