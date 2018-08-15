Netanyahu, Sisi ile gizlice görüşmüş

Münübe Yılmaz

Chanel 10’dan yapılan açıklamaya göre, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz Mayıs ayında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile gizli bir görüşme yaptı. İsmi açıklanmayan bir yetkilinin yaptığı açıklamada, iki tarafın bir araya geldiği görüşmede, Gazze şeridindeki Hamas etkisi, İsrail ve Filistin arasındaki barış süreci, ve Gazze şeridindeki İsrail ve Mısır kuşatması gibi konuların gündeme geldiği rapor edildi. Başından gizli yapılan toplantıda, Hamas tarafından tutulan İsrail vatandaşlarının ve İsrail askerlerinin de konu edildiğine yer verilirken, Trump’ın, Filistin ve İsrail tarafları için uygulamayı düşündüğü barış planı da tartışıldı. Görüşme boyunca Filistin hükümetinin beklentilerinin altını çizen Sisi, uluslararası kamuoyunun, Arap devletleri, İsrail ve Filistin Devlet başkanı Mahmud Abbas’ın, Hamas’a baskı yaparak silah bırakmayı sağlaması gerektiğinin vurgusunu yaptı.Netanyahu'nun Mısır a kısa bir süre için gidip, Sisi'nin iftar yemeğine katıldıktan sonra İsrail'e geri ndonduğu ifade edildi.