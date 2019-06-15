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Nata Vega Outlet’te her karneye bir hediye

Başkent’te Outlet alışverişin merkezi Nata Vega Outlet karne tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:37
Nata Vega Outlet’te her karneye bir hediye

Başkent’te Outlet alışverişin merkezi Nata Vega Outlet karne tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.


Nata Vega Outlet’te her karneye bir hediye verildi. Karnesi ile Nata Vega Outlet’e gelen öğrencilere, akvaryum gezisi ,sinema bileti veya yemek menüsü hediye edildi. Karnesini alır almaz alışveriş merkezine gelen öğrenciler yaz tatilini keyifle karşıladılar.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:37
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