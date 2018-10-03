Samir Nasri'nin Antalyaspor'dan 3 ay için aldığı para dudak uçuklattı

Antalyaspor'un mali anlamda yaşadığı krizin sebepleri arasında gösterilen Samir Nasri'nin, kırmızı-beyazlı kulüpten alacağı olan miktarı Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu açıkladı. Terzioğlu, Samir Nasri'nin bahsedildiği gibi yüksek paralar kazanmadığını sadece 1.2 milyon euroyu hak ettiğini söyledi.

Kamuoyuna aktarıldığı gibi yıldız futbolcuya büyük paraların verilmediğine dikkat çeken Terzioğlu, "Nasri ile ilgili çok şeyler yazılıyor. 5, 10 milyon eurolar ödendiği söylendi. Ancak Antalyaspor, Nasri için bonservis ücreti dahi ödemedi. Aylık 400 bin euro maaşla transfer edildi. 3 aylık maaşı karşılığında Antalyaspor'dan 1.2 milyon euro almaya hak kazandı. Bu borç da daha önce yapılandırıldı. Antalyaspor'un Nasri'ye 800 bin Euro borcu kaldı." dedi.

Jeremy Menez alacaklarını sildi

Jeremy Menez ile ilgili olarak da bilgi veren Bora Terzioğlu, "Menez'in sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edildi. 600 bin euro civarında alacağını sildi ve 250 bin euro da bonservis bedeli getirdi" ifadelerini kullandı.