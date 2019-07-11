Nasreddin Hoca Şenliği’nde doğa yürüyüşü

Konya’nın Akşehir ilçesinde 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Akşehir’de bu yıl 60.’sı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü’nün (AKADEMİK) katkılarıyla ‘Kitapfon’a Doğa Yürüyüşü’ ismiyle bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, ilçede bulunan doğaseverler ile yerli ve yabancı misafirlerin katılımıyla coşku ve neşe içinde yapıldı. Şenliğin son gününde Hıdırlık’ta toplanan yaklaşık 50 kişilik ekip Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel tarafından karşılanıp yürüyüşe uğurlandı. Yürüyüş sıcak bir hava içerisinde başlarken, Sultandağları’nın serin havasında ilerleyen ekip, yaklaşık 80 dakikada Kitapfon’a ulaştı. Yürüyüşe katılanlar, kulüp üyelerinin düzenleyip yerleştirdiği mini kitaplık önünde Akşehir manzarasını izledi. Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında bastırılan “Fıkralarla Nasreddin Hoca" kitabı tüm doğaseverlere dağıtılarak Nasreddin Hoca bir kez daha anıldı.

Yürüyüşte konuşan AKADEMİK Başkanı Bayram Çini, “Bu güzel etkinliğe katılım sağlayan başta Akşehir dışından ve hatta yurt dışından katılım sağlayan doğasever misafirlerimize, destek ve yardımlarından dolayı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız’a ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’e, Ilgın’dan gelip etkinliğimize katılım sağlayarak bizi mutlu eden Ilgın Doğa Severler Kulübü üyelerine, kulübümüzün ruhu hep genç olan gönüllülerine, etkinlik liderimiz Berra’ya ve tüm doğaseverlere çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.