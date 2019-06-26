Nasreddin Hoca göle maya çaldı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirecek ’Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ kapsamında, temsili Nasreddin Hocanın göle maya çalması ile başladı.

Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilk olarak ilçede kortej yapıldı. 7 farklı yabancı ülkeden Sivrihisar’a gelen yabancı dans grupları Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü makamında ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Ardından Sivrihisar sokaklarında renkli görüntüler oluşturan Halk Dansları Toplulukları yaptıkları gösterilerle dikkat çekti. Sivrihisar’da kurulan Halk Pazarında kortej yürüyüşünü devam ettiren Halk Dansları Toplulukları ilçedeki vatandaşları 28-29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivaline davet ettiler. Yürüyüşün ardından Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Gürbüz Karaca tarafından göle maya çalınmasıyla festival resmen başladı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Bugün dünya burada. Nasreddin hocamızın Kültür ve Sanat Festivalini gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyadan gelen misafirlerimizle beraber tüm medeniyetlerin bir arada olacağı festivali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Herkesi festivalimize davet ediyorum. Göle çaldığımız maya inşallah tüm dünyamıza barış ve huzur getirmesini dileyerek tutmasını diliyorum” dedi.

Göle maya çalan Nasreddin Hoca ise “Göle mayamızı çaldık. Ama ben mayayı tutturdum. Tüm dünya burada. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivaline herkesi bekliyorum” dedi.

Yapılan törene Eskişehir Vali Yardımcısı Sivrihisar Kaymakam V. İsmail Soykan, Sivrihisar Belediye Başkanı Haid Yüzügüllü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Göksel Kök ve çok sayıda vatandaş katıldı.