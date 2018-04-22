Nasrallah'tan sert çıkış: İsrail'in her yerini vurabiliriz

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan Hizbullahı'nın siyasi ve askerî olarak İsrail ile mücadele edebilecek durumda olduğunu bildirdi.

Hizbullah'ın gücünün İsrail saldırılarını önlediğini vurgulayan Nasrallah, "Hizbullah, İsrail’in bütün noktalarını hedef alabilecek füzelere, teknolojiye ve güce sahiptir" dedi.

Nasrallah ayrıca, Hizbullah'ın her türlü saldırıyla mücadele edebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.