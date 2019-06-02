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Nasrallah'tan Mekke'deki zirveye katılan Lübnan heyetine tepki

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah:- "Zirvede yer alan heyet, Lübnan'ı temsil etmiyor. Çünkü hükümetin yükümlülükleri ve Bakanlar Kurulu eylem planına aykırı davrandı"

02 Haziran 2019 Pazar 06:12
Nasrallah'tan Mekke'deki zirveye katılan Lübnan heyetine tepki

BEYRUT (AA) - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'da düzenlenen olağanüstü zirvedeki Lübnan heyetinin duruşunu kınadı.

Nasrallah, Hizbullah tarafından düzenlenen bir etkinlik vesilesiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde icra edilen olağanüstü Arap zirvesinde Lübnan Başbakanı Saad Hariri liderliğindeki heyete tepki gösterdi.

Suudi Arabistan yönetiminin, Yemen savaşında istediği hedefe ulaşamaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaş için ikna edememesi nedeniyle Mekke'deki zirvelere çağrı yaptığını öne süren Nasrallah, "Zirvede yer alan heyet, Lübnan'ı temsil etmiyor. Çünkü hükümetin yükümlülükleri ve Bakanlar Kurulu eylem planına aykırı davrandı." dedi.

Heyetin zirvedeki duruşunu kabul etmediklerini ve kınadıklarını ifade eden Nasrallah, "Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi kendi görüşünü dile getirebilir ancak Lübnan hükümeti ise kendisini bölgesel krizlerden uzak tutma politikasına bağlı kalmalıdır." diye konuştu.

Yüzyılın Anlaşması planını da "tarihi bir suç" olarak nitelendiren Nasrallah, bu projeye karşı çıkmanın siyasi, dini ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Nasrallah, İran'a yönelik olabilecek bir savaşın tüm bölgeyi etkisi altına almasının yanı sıra ABD ve Suudi Arabistan'ın çıkarlarını da hedef alacağını söyledi.

Lübnan'ı temsilen Mekke'deki zirvelere katılan heyete başkanlık eden Başbakan Hariri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik düzenlenen son saldırıları kınamış ve söz konusu saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Mekke'de önceki gün düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinin kapanış bildirgesinde, İran yapımı balistik füzelerin Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına atılması, İran'ın, BAE'nin adalarını işgal etmesi (Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları), Suriye krizine müdahale etmesi ve toprak bütünlüğünü etkilemesi, Bahreyn'in iç işlerine karışması ve oradaki terör örgütlerini desteklemesi kınanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 06:12
  1. Hasan Nasrallah
  2. Lübnan
  3. yüzyılın anlaşması

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