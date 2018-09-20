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Nasrallah’tan İdlib anlaşması açıklaması

Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, Suriye yönetiminin talebi sürdükçe Suriye'de kalacaklarını söyledi. Nasrallah, İdlib anlaşmasından memnun olduklarını belirtti.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:40
Nasrallah’tan İdlib anlaşması açıklaması

Suriye iç savaşında kadın çocuk demeden yüz binlerce insanı katleden milis kuvvetleri yönlendiren Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, güncel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Nasrallah, Esed rejimi talep ettiği sürece Suriye'de kalacaklarını söyledi.

DAEŞ'in Suriye'de yenildiğini söyleyen Nasrallah, örgütün Mısır ve Yemen'e gitmekte olduğunu dile getirdi.

'İDLİB ANLAŞMASINDAN MEMNUNUZ'

İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakattan memnun olduklarını söyleyen Hasan Nasrallah, katil Esed rejimine desteklerini de yineledi.

Nasrallah, İsrail'in Suriye yönetiminin zayıflaması için çalıştığını belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin İdlib kenti için yapılan anlaşmanın iyi ve makul olduğunu söyledi.

Nasrallah, Aşure gecesi münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelerek İdlib ile ilgili vardıkları anlaşmanın sonuç vermesi halinde iyi ve makul olduğunu belirtti.

İdlib anlaşmasının uygulanmasının Suriye'de büyük bir sükunet getireceğine işaret eden Nasrallah, Esed rejiminin onayıyla ülkede varlık gösterdiklerini ve anlaşmalara rağmen İdlib'deki varlıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

LÜBNAN İÇİN DİYALOG ÖNERDİ

Lübnan'da aylardan beri sonuç vermeyen hükümeti kurma çalışmalarına da değinen Nasrallah, diyalog ve sükunetin önemine dikkati çekti.

Nasrallah ayrıca, Lübnan devletinin ülke içindeki konulardan ötürü bölge sorunlarına karşı kendini uzak tutma politikasını yürütmesine katıldığını kaydetti.

YPG'Yİ MEŞRU GÖRDÜ

Hizbullah lideri, YPG'ye ABD'ye güvenmeme çağrısı yaparak, YPG'nin Suriye hükümetiyle diyalog kurmasını istedi.

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü milisleri 100 binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve milyonların yerinden edilmesinden sorumlu Esed rejimi saflarında yer alıyor. İran destekli Zeynebiyyum ve Fatimiyyun gibi terör örgütleri de Hizbullah ve Esed rejimi ile birlikte katliamlara imza atıyor.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:40
  1. Hizbullah
  2. Hasan Nasrallah
  3. idlib anlaşması

YORUM YAZ

  • PolatPolat1 sa önce
    "Suriye iç savaşında kadın çocuk demeden yüz binlerce insanı katleden, öldürdüğü askerlerin ciğerini çıkarıp yiyen yamyamlara, Evrensel Yahudiliğin milisleri canilere dünyayı dar eden ESAD ve ekibi" denilse daha tanımlayıcı olurdu, benze
  • cccccc1 sa önce
    Kansız şerefsizler.Ne kadar Sünni varsa katletti bu şiiler, kan emici vampirler. Katil şiiler.
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