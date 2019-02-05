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Nasrallah'tan "Hizbullah hükümeti" açıklamalarına yanıt

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah:- "Hükümet, siyasi güçlerden oluşuyor ve biz de Hizbullah olarak bu oluşumun bir parçasıyız"

05 Şubat 2019 Salı 01:06
Nasrallah'tan "Hizbullah hükümeti" açıklamalarına yanıt

BEYRUT (AA) - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hükümetin siyasi güçlerden oluştuğunu, Hizbullah'ın da bu oluşumun bir parçası olduğunu söyledi.

Nasrallah yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hizbullah'ın, Lübnan hükümetine ortak olmasının İran'ın, Lübnan'a egemen olması anlamına geldiği" yönündeki sözlerini eleştirdi.

"Hükümet, siyasi güçlerden oluşuyor ve biz de Hizbullah olarak bu oluşumun bir parçasıyız." diyen Nasrallah, Netanyahu ve onun dışındakilerin yeni hükümetin Nasrallah hükümeti olduğu yönündeki iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Nasrallah ayrıca ülke içinde hükümeti Hizbullah hükümeti olmakla suçlayan güçlere de buna son vermeleri çağrısında bulundu.

Yeni hükümette yer alan siyasi güçlerden mevcut kaygıları gidermek için olumlu bir tutum sergilemelerini isteyen Nasrallah, hükümeti bekleyen önemli sorunlar olduğuna işaret ederek, sükunete ve medyatik tartışmalardan uzak durmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hükümetin önceliklerinin başında ekonomik durumun geldiğini belirten Nasrallah, ekonomik durumu düzeltmek için öncelikle yolsuzluk ve israfla mücadele etmek gerektiğini ifade etti.

Nasrallah, önemli meselelerin, başkalarına üstün gelme temelinde değil, anlayış ve uzlaşı mantığıyla ele alınmasını istedi.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

ABD yönetimi, Lübnan'da hükümetin kurulmasına ilişkin memnuniyetini dile getirirken, devlet kaynaklarının yeni hükümet kabinesinde yer alan Hizbullah'a aktarılmaması uyarısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 01:06
  1. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah
  2. Lübnan

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