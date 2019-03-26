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Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel dönüşüm vaadi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av.

26 Mart 2019 Salı 17:49
Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel dönüşüm vaadi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.


Nasıranlı, yaklaşan yerel seçimler öncesi ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Nasıranlı, Bağlar ilçesinde bulunan Turhan 1 Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ile birlikte Huzurevleri semtinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Nasıranlı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında kendilerine bilgi verdi. Huzurevleri semtinde yaşayan vatandaşların sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Nasıranlı, “Sizlerin desteğiyle, teveccühüyle seçilmemiz taktirde Kayapınar ilçemizi ve Huzurevleri semtimizi daha da yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Siz değerli vatandaşlarımızın tapu sorununu dinledim. Sizlerde layık gördüğünüz vakit, bizler seçildiğimiz taktirde sizlerle birlikte el birliğiyle Huzurevleri’ni daha da düzenli bir hale koyacağız. Bu anlamda Huzurevleri’ni kentsel dönüşüme alıp yeniden inşa edip tapu sorununuzu çözmüş olacağız. Bunu biz tek başımıza yapmayacağız, sizlerle tüm sorunlarımızın üstesinden geleceğiz” dedi.


Nasıranlı, daha sonra TOKİ sosyal konutlarını ziyaret edip seçim çalışmalarına devam etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:49
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