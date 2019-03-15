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Nasıranlı, Yeni Zelanda’daki camilere düzenlenen saldırıları kınadı

AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av.

15 Mart 2019 Cuma 12:31
Nasıranlı, Yeni Zelanda’daki camilere düzenlenen saldırıları kınadı

AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.


Yeni Zelanda’da camilere yönelik düzenlenen saldırıyı kınayan Nasıranlı, dünyada yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığının bir başka örneği ile bugün tekrardan karşılaştıklarını söyledi. Nasıranlı, "Yeni Zelanda’da cuma namazı esnasında yapılan İslamofobik terör saldırısını kınıyorum. İki camiye yapılan saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.


Yeni Zelanda’da bir kişi, iki camiye silahlı saldırı düzenlendi, olayda 49 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:31
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