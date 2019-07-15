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Nasıranlı: "Rabbim bir daha bu aziz millete böyle acılar yaşatmasın"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
Nasıranlı: "Rabbim bir daha bu aziz millete böyle acılar yaşatmasın"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, imanı kamil, ölümden korkmayanların, korkusuz liderinin arkasından yürüyenlerin mücadelesiyle 15 Temmuz zaferinin gerçekleştiğini söyledi.


ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 3 yılın geçtiğini dile getirdi. Nasıranlı, "15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü hainler darbe girişiminde bulunmuş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran korkusuz kahramanlar gayretleriyle darbe girişimi püskürtmüştü. Darbe girişiminde 251 vatandaş şehit olmuş, 2 bin 194 kişi de gazi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay, emniyet gibi pek çok stratejik bina vurulmuş, TRT, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi birçok kamu kurumu ve özel binalar işgal edilmişti. İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme, cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme, cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahlı terör örgütü kurmak, kara ulaşım araçlarının alıkonulması, hava ulaşım araçlarının alıkonulması, gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, haberleşmenin engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi’ suçlarından 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi” diye konuştu.



"O gece Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası oldu"


Nasıranlı, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "O gece Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası oldu ya bu ülke işkal edilip yok olacaktı ya da tekrardan adeta küllerinden doğup daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecekti. İşte imanı Kamil ölümden korkmayanların ve korkusuz liderinin arkasından yürüyenlerin mücadelesiyle 15 Temmuz zaferi gerçekleşmiş oldu. Rabbim bir daha bu aziz millete böyle acılar yaşatmasın. Selam olsun korkusuz kahramanlara, selam olsun o kahramanları doğuran elleri öpülesi analara ve yiğit babalara” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
  1. doğa

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