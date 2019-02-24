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Nasıranlı, Karacadağ Kayak Merkezi’nde seçim çalışmalarında bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, ilçede yaşayan vatandaşların ziyaret ettiği Karacadağ Kayak Merkezi’nde seçim çalışmalarında bulundu.

24 Şubat 2019 Pazar 15:23
Nasıranlı, Karacadağ Kayak Merkezi’nde seçim çalışmalarında bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, ilçede yaşayan vatandaşların ziyaret ettiği Karacadağ Kayak Merkezi’nde seçim çalışmalarında bulundu.


Yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına hız veren AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Nasıranlı, İçkale 75 kafede sıra gecesine katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Nasıranlı, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Suffe Medresesi hocalarındanSeyda Teyyip’i bürosunda ağırlayan Nasıranlı, çalışmaları ve projelerini anlattı. Daha sonra Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’ndeki bir kafeyi ziyaret eden Nasıranlı, burada da vatandaşlarla sohbet edip, kendilerinden destek istedi. Merkezdeki çalışmalarının ardından Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Kayak Merkezi’ni gezen Nasıranlı, Diyarbakır’dan burada kayak yapmaya gelen vatandaşlarla görüştü. Kendileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Nasıranlı, yerel seçimlerde kendilerinden destek isteyerek ak belediyeciliği Türkiye’nin dört bir yanına yayacaklarını söyledi.


AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı’nın eşi Filiz Nasıranlı da, eşine destek vermek için ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’ndeki evleri gezen Filiz Nasıranlı, kadınlardan kendilerine destek olmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:23
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