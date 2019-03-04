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Nasıranlı: “Huzurevleri bizi bağrına bastı”

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:50
Nasıranlı: “Huzurevleri bizi bağrına bastı”

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında Huzurevleri semtini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalarına hız veren Nasıranlı, Huzurevleri semtini gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Nasıranlı, burada seçilmeleri durumunda gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Nasıranlı,” Bugün Huzurevleri’nde esnaf ziyareti yaptık, gittiğimiz her iş yerinde esnaf bizi güleryüz ile karşıladı ve taleplerini iletti. İnsanlar hizmet bekliyor, maalesef bugüne kadar Huzurevleri’ne hizmet gitmemiş. Bize tevazu gösterip bizi seçerlerse Huzurevleri’ne her türlü hizmet gidecek. İnsanlar şu an bizi nasıl bağırlarına bastılar ise belediye başkanı olursam kapım kapıları olacak sonra biz de hem Huzurevleri hem de tüm Kayapınar’ı insanlarının beklediği ve özlediği belediye hizmetini götüreceğiz. Belediye hizmeti sadece yol ve asfalt değil, sosyal belediyecilik ile Kayapınar tanışacak. Bizim bu yola girişimizin ana temeli de sosyal belediyecilik olacak. Özellikle istihdam alanında devrim yapacağız. Kayapınar’da bundan sonra çocuklar taş değil kalem tutacak. Gençler iş sahibi olup kariyer yapacak, yapacağımız projeler ile Kayapınar hak ettiği yere gelecek. Tüm halkımızın Huzurevleri’nda bulunan seçim bürosuna bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:50
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