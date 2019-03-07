Nasıranlı, hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezini gezdi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Av. Cevdet Nasıranlı, hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Nasıranlı, Elazığ yolu üzerinde bulunan hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezini gezdi. Burada köpek ve kedilerin bulunduğu bölümleri inceleyen Nasıranlı, beraberinde getirdiği mamaları hayvanlara verdi. Barınağın yetkilileri ile bir araya gelen Nasıranlı, burada hayvanların durumu hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Nasıranlı, seçilmeleri halinde birçok siteye kedi ve köpek evleri yapacaklarını söyledi. Nasıranlı, “Bu dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu sayede çocuklarımız hayvan sevgisini beraber yaşayıp öğrenmiş olacak. Bu dünya sadece bizim değil, burada hayvan dostlarımız ile birlikte yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olup iyi bakmamız gerekiyor. Kentleşme oldukça onların yaşam alanlarını biz dolduruyoruz. Yeni daha modern ve hayvan dostlarımızın daha iyi yaşayıp rehabilite edileceği yeni bir barınak projesi var. Sokaklarda yardıma ihtiyacı olan hayvan dostlarımıza vatandaşlarımız 153 No’lu hattı arayarak yardımcı olabilirler. Bu barınakta bulunan hayvan dostlarımız buraya sadece tedavi ve rehabilite edilmek için geliyor. İmkanı olan vatandaşlarımız buraya gelip hem koruyucu aile olabilirler hem de bu dostlarımızı sahiplenebilirler” dedi.