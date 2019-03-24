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Nasıranlı gençlerle bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av.

24 Mart 2019 Pazar 17:48
Nasıranlı gençlerle bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı ve tiyatro sanatçısı Osman Xunaw, gençlerle bir araya geldi.


Yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eder Nasıranlı, Kayapınar ilçesinde bulunan Cegerxwin Kültür Merkezi’nde tiyatro sanatçısı Osman Xunaw ile birlikte gençlerle bir araya geldi.


Etkinlik sonrası bir konuşma yapan Nasıranlı, Diyarbakır’ı daha yaşanacak ve dünya çapında adını bilim, teknoloji, kültür ve sanatla duyuracak gençlerin geleceklerine ışık tutması için bilinçlendirdiklerini söyledi. Nasıranlı, "Biz zamanı geldiğinde bir siyasetçi, zamanı geldiğinde bir genç ve zamanı geldiğinde bir çocuk olacak kadar halkın adamıyız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerle bir araya gelerek onlardan, daha güzel bir Diyarbakır ve Kayapınar için destek istedik. Gençlerin elleri kalem tutsun, kültür sanata önem veren, geleceğin bilim adamı, öğretmeni, avukatı ve hatta Cumhurbaşkanı olması için gençlerimizi bilinçlendiriyoruz. Daha başarılı olmalarını sağlamak için fikir soruyor, eksiklerini not alıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerde geleceklerine ışık tutmaları için gençlerle canla başla bir araya gelerek, çukur olaylarının hatırlatıyor ve bir daha yaşanmaması, için yardım istiyoruz. Gençlerden 31 Mart yerel seçimlerde, mazbataları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceğiz sözünü aldık ve geleceğimizi aydınlık yollarda bir arada yürüyeceğinin sözünü verdik” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:48
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