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Nasıranlı, bakımevindeki yaşlıları ziyaret etti

AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av.

08 Mart 2019 Cuma 16:51
Nasıranlı, bakımevindeki yaşlıları ziyaret etti

AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bakımevindeki yaşlı kadınları ziyaret etti.


Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Nasıranlı, 87 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bakımevlerinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Burada kadınlara karanfil veren Nasıranlı, onların hayır duasını aldı. Kadınların hayatlarının her noktasında bulunduğunu kaydeden Nasıranlı, “Kadınlar bizim her şeyimizdir. Sadece bir gün değil, onları her gün hatırlamamız ve el üstünde tutmamız gerekiyor. Bugün özellikle bakım merkezlerine geldik ve yaşlı kadınlarımıza yanlarında olduklarımızı hissettirdik. Seçimleri kazanmamız durumunda bakım evleri ile ilgili çeşitli iyileştirme çalışmalarımız olacak” dedi.


Nasıranlı, bakımevi ziyaretlerinin ardından Kayapınar ilçesinde bulunan bazı merkezlerde kadınlara karanfil dağıttı. Nasıranlı burada vatandaşlara seslenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı mitinge davet etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:51
  1. doğa

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