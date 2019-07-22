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Nasıranlı, "AK Parti halka mal olmuş bir partidir"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, AK Parti’nin halka mal olmuş bir parti olduğunu söyledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
Nasıranlı, "AK Parti halka mal olmuş bir partidir"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, AK Parti’nin halka mal olmuş bir parti olduğunu söyledi.


ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, AK Parti tarihine bakıldığında Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar en büyük kazanımların Kürtlere olduğunu dile getirdi. Nasıranlı, “Yapılan yatırımlara baktığımızda güneydoğu bölgesinde Cumhuriyet tarihinden bugüne değerlendirdiğimizde Türkiye genelinde olduğu gibi en fazla yatırımlar, Güneydoğu’da olmuştur. Bütün bunları milletimiz elbetteki göz ardı etmemektedir, ancak AK Parti kendi konularına dönerek sadece Diyarbakır’daki yüzdelik oranı 40’ın üzerine çıkması demektir. Bu sadece AK Parti kendi kodlarına dönmesiyle olur, bunun üzerine millete ne kadar dokunursa yüzünü gerçek anlamda AK Parti yöneticileri siyasetçileri ne kadar yüzünü bu kadim millete dönerse milletin desteği o oranda artar. Bu ne demektir, dediğimiz gibi AK Parti milleti ile beraber millete ve ümmete mal olmuş milletin sahip çıktığı bir partidir. Reisin dediği gibi davaya zarar veren şahıs ve şahsiyetlerin AK Parti içerisinde barındırılmaması, tepeden tırnağa ciddi bir değişiklik yapılarak düne kadar AK Parti’den nemalanan insanların en ufak bir rantı kesildiğinde AK Parti’ye karşı hesaplar içerisine girenlere kapısını kapatmalıdır. AK Parti’ye yük olan siyasetçiler şahıslarla değil, AK Parti’nin değerine değer katan politikalarını benimseyen ve katma değer katabilecek bu milletin benimsediği dava şuuruyla hareket eden ehil insanların kadrolara gelmesiyle AK Parti adeta küllerinden doğacak şekilde şaha kalkacaktır" dedi.



"Milletin partisi şaha kalkarsa bu ülke de şahlanacaktır"


Cevdet Nasıranlı, milletin partisi olan AK Parti’nin şaha kalkması durumunda ülkenin de şahlanacağını söyledi. Nasıranlı, "Dolayısıyla milletin partisi şaha kalktığında ve bu ülkenin bu milletin menfaatine politikalar üretildiğinde, dün olduğu gibi ülkede el birliğiyle şaha kalkacaktır. Bizler iş dünyası olarak AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan döneminde bu ülkeye kazandırılan gerek uluslararası itibar anlamında, gerekse savunmadan tutun bütün alanlarda Türkiye’ye sağlanan kazanımların farkındayız. Dolayısıyla oluşabilecek ve oluşmuş eksikliklerini çok kısa bir sürede reisin feraseti ile giderileceğine ve tamamen yüzünü millete dönen, milletini dikkate alan, halkıyla iç içe olan, siyasetçilerle ve devlet kadrolarını işgal eden bürokratlarla ülkenin etrafının yangına dönmüş bu süreçte doğru politikalarla yoluna devam edeceğine inancımız, güvenimiz tamdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
  1. doğa

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