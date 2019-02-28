Nasıranlı: “100 dönümlük sera ile 500 kişiye istihdam sağlayacağız”

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçilmeleri halende kuracakları 100 dönümlük serada 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Nasıranlı, Sur ilçesine bağlı Karakoç köyünde bulunan seraları gezdi. İşletmeci Halit Ersin tarafından karşılanan Nasıranlı, seraları gezdikten sonra Ersin’den bilgi aldı. 20 dönüm üzerine kurulu serada yılda 700 ton ürün aldığını belirten Ersin, serada 40 kişiye sigortalı iş imkanı sağladığını dile getirdi.

Nasıranlı da, seçilmeleri durumunda Kayapınar ilçesinde en az 100 dönüm üzerine belediye tarafından sera yapacaklarını ve bununla 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Halkın bu sayede kuracakları pazarlardan uygun fiyatta sebze ve meyve alabileceğini kaydeden Nasıranlı, “Biz belediye hizmetini sadece yol asfalt rutin belediyecilik olarak düşünmüyoruz. Çıkış amacımız, özelikle kendi imkanlarımızı kullanarak istihdam kaynakları oluşturmaktır. Seracılıkta göründüğü gibi istihdam konusunda önemli bir çalışma. Kuracağımız seralarda vatandaşlara istihdam sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, biz gönül belediyeciliğini kuracağız” dedi.