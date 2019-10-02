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Eskişehir'de öldürülen MLKP'li teröristler evi sahte kimlikle kiralamış

Adana'da özel harekat polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de bulundukları hücre evine gerçekleştirilen operasyonda öldürülen MLKP'li iki teröristin, evi sahte kimlikle kiraladıkları belirlendi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:01
Eskişehir'de öldürülen MLKP'li teröristler evi sahte kimlikle kiralamış

Alınan bilgiye göre, Adana'da 25 Eylül'de bombalı terör saldırısı gerçekleştiren Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Fırat Şeran (31) ve Elazığ nüfusuna kayıtlı Ozan Sökmen'in (28), Eskişehir'de 28 Eylül Cumartesi günü sahte kimlikle Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokağı'ndaki söz konusu evi kiraladığı tespit edildi.

Polisin takibi sonucu belirlenen hücre evinde çatışma sonrası yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, döviz, sahte kimlikler, kılık değiştirmede kullanılan eşyalar, elektronik ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bursa ve Adana'nın yanı sıra birçok kentte bazı terör eylemine katıldıkları anlaşılan iki teröristin ölü ele geçirildikleri evde, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın geçmişi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin terör örgütü MLKP üyesi teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen olduğunu belirlemişti.

Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını yaklaşık 4 ay önce 600 liraya kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edilmişti.

Eskişehir'de hücre evi olarak kullandıkları daireye polis ekiplerince dün akşam düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, söz konusu iki terörist ölü ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:01
  1. Şanlıurfa
  2. Eskişehir
  3. Elazığ
  4. Bursa
  5. Adana
  6. Fırat Şeran
  7. Ozan Sökmen
  8. MLKP
  9. terörist

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