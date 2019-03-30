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Nasıl oy kullanacağım? Büyükşehirlerde illerde ve ilçelerde oy nasıl kullanılacak?

Yerel seçim 2019 nasıl oy kullanacağım? Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işlerken Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Peki büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde ve köylerde sandığa gidip oy kullanacak seçmen nasıl oyunu kullanacak? Yerel seçimlerde oy nasıl kullanılır" sorusuna yanıt arıyor. 2019 yerel seçimlerinde nasıl oy kullanacağız? Yerel seçimlerde birçok pusula ve zarf olması dolasıyla kafa karışıklığı yaşanabiliyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:10
Nasıl oy kullanacağım? Büyükşehirlerde illerde ve ilçelerde oy nasıl kullanılacak?

Yerel seçim 2019 nasıl oy kullanacağım? Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işlerken Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Peki büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde ve köylerde sandığa gidip oy kullanacak seçmen nasıl oyunu kullanacak? Yerel seçimlerde oy nasıl kullanılır" sorusuna yanıt arıyor. 2019 yerel seçimlerinde nasıl oy kullanacağız? Yerel seçimlerde birçok pusula ve zarf olması dolasıyla kafa karışıklığı yaşanabiliyor. 

Büyükşehirde oy nasıl kullanılacak, illerde oy nasıl kullanılacak, köylerde oy nasıl kullanılacak? Gibi sorular sorular sorulmakta. İşte 31 Mart 2019 yerel seçimlerde oyumu nasıl kullanırım diye soran seçmenin cevaplarını alacağım haberimizin detayları… Büyükşehirlerde dört pusula olacak. Büyükşehirlerde ikamet eden seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. 

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Vatandaşlar, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın.

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın.

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:10
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Ordu
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Kahramanmaraş
  11. Manisa
  12. Malatya
  13. Konya
  14. Kocaeli
  15. Kayseri
  16. İzmir
  17. İstanbul
  18. Mersin
  19. Hatay
  20. Gaziantep
  21. Eskişehir
  22. Erzurum
  23. Diyarbakır
  24. Denizli
  25. Bursa
  26. Balıkesir
  27. Aydın
  28. Antalya
  29. Ankara
  30. Adana
  31. Nasıl oy kullanacağım?
  32. Büyükşehirlerde illerde ve ilçelerde oy nasıl kullanılacak?
  33. Yerel seçim 2019
  34. oy kullanacak seçmen nasıl oyunu kullanacak?
  35. Yerel seçimlerde oy nasıl kullanılır
  36. 2019 yerel seçimlerinde nasıl oy kullanacağız?
  37. büyükşehirlerde oy nasıl kulanılır
  38. illerde oy nasıl kullanılır
  39. köylerde oy nasıl kullanılır

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