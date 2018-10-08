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Böyle öldürüldü... İHA’lar tespit etti, F16’lar vurdu!

Yakalanmamak için brandanın altına gizlenen kırmızı listedeki PKK’lı terörist Musa Çetiner'i, ısıya duyarlı olan İHA’lar tespit etti. Tespit edilen terörist F16’lar tarafından imha edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:03
Böyle öldürüldü... İHA’lar tespit etti, F16’lar vurdu!

Kırmızı listede aranan terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli bölge sorumlusu "Çetin Komat" kod adlı Musa Çetiner'in, 9 teröristle birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Çetiner, 30 Temmuz sabah saat 9.45'te "Baver Dersim" kod adlı Süleyman Şahin ile 11 dakika 25 saniye süren, şifreli bir konuşma yaptı.

'Burası yaşanmaz hale geldi'

Sabah’ın haberine göre; Çetiner'in, "Buralar artık yaşanmaz hale geldi" dediği konuşmayı çözen güvenlik güçleri, Pülümür vadisindeki yerini de dijital bölge haritası üzerinden tespit etti. Teröristler, İHA'lara yakalanmamak için de bir brandanın altına gizlendi. Ancak, ısıya ve harekete duyarlı olan İHA'lar yine yerlerini tespit etti. Malatya'daki Erhaç Hava Üssü'nden kalkan iki F-16 savaş uçağı, üzerlerine bomba yağdırdı. Telsiz konuşmasıyla başlayan müthiş takip sonunda, 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi 218 dakika sürdü.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 08:03
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Musa Çetiner
  4. PKK

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