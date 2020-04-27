  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç

Nasıl dua edelim? En kıymetli şey dua

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. (A'raf Suresi 55-56)

2020-04-27 12:21:00 -
Nasıl dua edelim? En kıymetli şey dua

-Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” (Tirmizî)

-“Nu’mân b. Beşîr’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav): “Dua ibadetin ta kendisidir” buyurmuş ve sonra şu âyeti okumuştur:

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış hâlde cehenneme gireceklerdir.” (Tirmizî, Ebû Dâvûd)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı