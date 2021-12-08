Dalkavuklar var oldukça kendisini doğru zanneder kifayetsizler.

İşte yazıyorum, kaleminin ucu üzerine alınana açıktır.

Çizmeden önce onursuzların resmini, haysiyet cellatlarını, bizlere gösterilenlerin birer yalan olduğunu bilelim.

Birkaç kez iner zengin, fakirin sofrasına onu daha iyi sömürmek için. İyiliğe dair ne varsa iyi değildir, iyilik görünürde en art niyetleri de taşıyabilir. Değişir insan değiştikçe zaman ve imkân.

Hayat sofrasında yenilen her sille yoğurulur tecrübe ve kaderle. Nasıl başladı da nasıl bitti? İşte haysiyet cellatları, bir canavar yapar insanı. Görüyorsun temizdin çocukken, büyüdükçe kirlendi evren. İnanmak için kendimizi mi zorlayalım en sahte yalanlara...

Umudun bir yalana sarılmak istemesi ne acı ne acı en güvendiklerinin hançerlemesi. Kırılması hayallerin sönmesi gözdeki ferin... Nasıl anlayabilir tüyden yatakta uyuyan, hasırın sancısını... Ekmek kavgasında kanayan bir yarayı, tahıl ambarı olanın sarması... Bir yağ almak için ayağı markete ürkerek gidenler varken hâlâ yağ çekmeye devam eder dindar geçinenler. Doğrunun rahatsız etmesine, gerçeğin kesmesine solukları, ki daima rahatsız eder menfaatperestleri...

Neyi tanrı edinmiş dilinden tanrıyı düşürmeyen insan müsveddeleri?

Hangi gerçeği gizleyebilir sahte perdeler, yüzünde binlerce maske çektikçe yeni çehreler...