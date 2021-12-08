  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Okur Postası 'Nasıl anlayabilir tüyden yatakta uyuyan, hasırın sancısını'
Okur Postası

'Nasıl anlayabilir tüyden yatakta uyuyan, hasırın sancısını'

Gazetemiz okurlarından Tunahan Dağaşan "Nasıl anlayabilir tüyden yatakta uyuyan, hasırın sancısını” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:27:00 -
'Nasıl anlayabilir tüyden yatakta uyuyan, hasırın sancısını'

Dalkavuklar var oldukça kendisini doğru zanneder kifayetsizler.

İşte yazıyorum, kaleminin ucu üzerine alınana açıktır.

Çizmeden önce onursuzların resmini, haysiyet cellatlarını, bizlere gösterilenlerin birer yalan olduğunu bilelim. 

Birkaç kez iner zengin, fakirin sofrasına onu daha iyi sömürmek için. İyiliğe dair ne varsa iyi değildir, iyilik görünürde en art niyetleri de taşıyabilir. Değişir insan değiştikçe zaman ve imkân.

Hayat sofrasında yenilen her sille yoğurulur tecrübe ve kaderle. Nasıl başladı da nasıl bitti? İşte haysiyet cellatları, bir canavar yapar insanı. Görüyorsun temizdin çocukken, büyüdükçe kirlendi evren.  İnanmak için kendimizi mi zorlayalım en sahte yalanlara...

Umudun bir yalana sarılmak istemesi ne acı ne acı en güvendiklerinin hançerlemesi. Kırılması hayallerin sönmesi gözdeki ferin... Nasıl anlayabilir tüyden yatakta uyuyan, hasırın sancısını... Ekmek kavgasında kanayan bir yarayı, tahıl ambarı olanın sarması... Bir yağ almak için ayağı markete ürkerek gidenler varken hâlâ yağ çekmeye devam eder dindar geçinenler. Doğrunun rahatsız etmesine, gerçeğin kesmesine solukları, ki daima rahatsız eder menfaatperestleri...

Neyi tanrı edinmiş dilinden tanrıyı düşürmeyen insan müsveddeleri?

Hangi gerçeği gizleyebilir sahte perdeler, yüzünde binlerce maske çektikçe yeni çehreler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD - Rusya teması sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama
Dünya

ABD - Rusya teması sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesini değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biden'ın Puti..
Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme
Medya

Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme

Teşkilat oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı arasındaki olay tatlıya bağlandı.
PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!
Dünya

PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!

ABD ordusu, PKK'nın Suriye uzantısı YPG militanları ile Suriye'nin Deyrizor kentinde ortak tatbikat yaptı. Tatbikata, Javelin tanksavar füze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay