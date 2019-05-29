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Nasîhatin edepleri

İhsân sâhibi olmalı, alıcı değil, verici olmalıdır! Veren elin, alan elden üstün olduğunu bilmelidir! Hazret-i Ali, “Her şeyin bir kıymeti vardır. İnsanın kıymeti ise, ihsânı ve edebi ile belli olur” buyurdu. Her işte, her yerde edebi muhâfaza etmelidir!

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:00
Nasîhatin edepleri

Vaaz ve nasîhat ederken dikkat edilecek husûslar nelerdir? Vaaz ve nasîhat eden, şunlara dikkat etmelidir:

 1- Nasihat eden, yumuşak, mütevâzı olmalıdır! Kur’ân-ı Kerîm’de, (Âl-i İmrân sûresinde) Allahü Teâlâ, Peygamber aleyhisselâmın yumuşak davrandığını, bil-farz kaba ve katı yürekli olsaydı, etrâfında kimse kalmayıp dağılmış olacaklarını bildirmektedir.

Demek ki, söylenilen söz, ne kadar kıymetli ve hikmetli olursa olsun, güler yüzlü, yumuşak olmadıkça, sözlerin tesîri olmaz.

2- Daima doğru konuşmalı, yalandan uzak durmalı, ihtilâflı konulara girmemelidir!

3- İnsanları yoracak kadar uzun anlatmamalıdır!

Yapmadığınızı söylemeyin

4- Daha çok, kendisinin amel ettiği, tatbîk ettiği husûsları söylemelidir! Çünkü Allahü Teâlâ, “İnsanları iyiliğe teşvik edip de kendinizi unutur musunuz? Niçin kendi yapmadıklarınızı başkalarına söylersiniz?” buyurmaktadır. (Bakara, 44)

5- Umûmî konuşmalı, herkese hitap etmeli, devâmlı bir kişiye bakmamalıdır!

6- Allahü Teâlânın rahmetinden ümit kesici, azâbından emîn olucu şekilde konuşmamalı, korku ile ümîdi bir arada söylemelidir! Bir gün, Allahü Teâlânın rahmetinin bolluğundan bahsederken, başka bir zaman da azâbının şiddetinden bahsetmelidir!

7- Eğer konuşmayı uzatacaksa, insanların hoşlandığı şeyleri, güzel menkıbeleri anlatmalıdır! Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), âhiretten bahsederken, dinleyenlere ağırlık çöktüğünü görünce, dünyâ işlerinden bahsederdi. Onların açıldıklarını görünce, tekrâr âhiret konusuna dönerdi.

8- İhsân sâhibi olmalı, alıcı değil, verici olmalıdır! Veren elin, alan elden üstün olduğunu bilmelidir! Hazret-i Ali, “Her şeyin bir kıymeti vardır. İnsanın kıymeti ise, ihsânı ve edebi ile belli olur” buyurdu. Her işte, her yerde edebi muhâfaza etmelidir!

9- Faydalı şey anlatmalıdır! Kulağa hoş gelse de, faydasız şeylerden uzak durmalıdır!

10- Öğrendiği ilmi kâfi görmemelidir! Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de, her ilim sâhibinin üstünde bir âlim bulunduğu bildirilmektedir. (Yûsuf, 76) Öğrendiği ilimle, insanlara faydalı olabilmek için, dînin yayılmasına hizmet etmelidir!

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:00
  1. Vaaz
  2. nasîhat
  3. Kur’ân-ı Kerîm
  4. Âl-i İmrân sûresi
  5. Bakara
  6. Allahü Teâlâ
  7. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh)

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