Nasîhatin edepleri

Vaaz ve nasîhat ederken dikkat edilecek husûslar nelerdir? Vaaz ve nasîhat eden, şunlara dikkat etmelidir:

1- Nasihat eden, yumuşak, mütevâzı olmalıdır! Kur’ân-ı Kerîm’de, (Âl-i İmrân sûresinde) Allahü Teâlâ, Peygamber aleyhisselâmın yumuşak davrandığını, bil-farz kaba ve katı yürekli olsaydı, etrâfında kimse kalmayıp dağılmış olacaklarını bildirmektedir.

Demek ki, söylenilen söz, ne kadar kıymetli ve hikmetli olursa olsun, güler yüzlü, yumuşak olmadıkça, sözlerin tesîri olmaz.

2- Daima doğru konuşmalı, yalandan uzak durmalı, ihtilâflı konulara girmemelidir!

3- İnsanları yoracak kadar uzun anlatmamalıdır!

Yapmadığınızı söylemeyin

4- Daha çok, kendisinin amel ettiği, tatbîk ettiği husûsları söylemelidir! Çünkü Allahü Teâlâ, “İnsanları iyiliğe teşvik edip de kendinizi unutur musunuz? Niçin kendi yapmadıklarınızı başkalarına söylersiniz?” buyurmaktadır. (Bakara, 44)

5- Umûmî konuşmalı, herkese hitap etmeli, devâmlı bir kişiye bakmamalıdır!

6- Allahü Teâlânın rahmetinden ümit kesici, azâbından emîn olucu şekilde konuşmamalı, korku ile ümîdi bir arada söylemelidir! Bir gün, Allahü Teâlânın rahmetinin bolluğundan bahsederken, başka bir zaman da azâbının şiddetinden bahsetmelidir!

7- Eğer konuşmayı uzatacaksa, insanların hoşlandığı şeyleri, güzel menkıbeleri anlatmalıdır! Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), âhiretten bahsederken, dinleyenlere ağırlık çöktüğünü görünce, dünyâ işlerinden bahsederdi. Onların açıldıklarını görünce, tekrâr âhiret konusuna dönerdi.

8- İhsân sâhibi olmalı, alıcı değil, verici olmalıdır! Veren elin, alan elden üstün olduğunu bilmelidir! Hazret-i Ali, “Her şeyin bir kıymeti vardır. İnsanın kıymeti ise, ihsânı ve edebi ile belli olur” buyurdu. Her işte, her yerde edebi muhâfaza etmelidir!

9- Faydalı şey anlatmalıdır! Kulağa hoş gelse de, faydasız şeylerden uzak durmalıdır!

10- Öğrendiği ilmi kâfi görmemelidir! Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de, her ilim sâhibinin üstünde bir âlim bulunduğu bildirilmektedir. (Yûsuf, 76) Öğrendiği ilimle, insanlara faydalı olabilmek için, dînin yayılmasına hizmet etmelidir!