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NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin ilk yılını tamamladı

Uydu, uzaydaki keşif yolcuğunun ilk yılında varlığı doğrulanan 21 öte gezegen keşfetti, 850'den fazla olası öte gezegene ilişkin doğrulanmayı bekleyen bulgulara ulaştı

26 Temmuz 2019 Cuma 14:44
NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin ilk yılını tamamladı

ANKARA (AA) - Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS), uzaydaki keşif yolculuğunun ilk yılını tamamladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, TESS'in görevinin ilk yılında "Güney Gökleri" adı verilen, uzayın dünyanın güney yarım küresinden görülen kesiminde varlığı doğrulanan 21 öte gezegen keşfettiği, 850'den fazla olası öte gezegene ilişkin doğrulanmayı bekleyen bulgulara ulaştığı belirtildi.

TESS'in öte gezegenler dışında süpernova patlamaları ve kara delikler gibi farklı gökbilimsel fenomenlere ilişkin de bilgi sağladığı ifade edildi.

Uydunun keşif yolculuğunun 2. yılında uzayın kuzey yarım küreden görülen, "Kuzey Gökleri" bölgesine odaklanacağı kaydedildi.

- TESS uydusu dört büyük kamera taşıyor

TESS, Güneş Sistemi dışındaki yıldız sistemlerindeki gezegenlerin varlığını tespit etmek amacıyla 18 Nisan 2018'de uzaya fırlatılmış, aynı yılın temmuzunda uzayda keşif faaliyetine başlamıştı.

Her biri baktığı yönde uzayın dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen ve 4 büyük kamera taşıyan TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.

"Geçiş", bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

Bilim adamları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:44
  1. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)
  2. Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS)
  3. öte gezegen
  4. TESS

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