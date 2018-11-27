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NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'a indi

NASA, Mars'ta sismik inceleme yapacak ve kızıl gezegenin yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak uzay aracının, 6 aylık yolculuktan sonra Mars'a iniş yaptığını açıkladı

27 Kasım 2018 Salı 00:12
NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'a indi

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'ne (NASA) ait "InSight" adlı uzay aracının Mars'a iniş yaptığı bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'ta sismik inceleme yapacak ve kızıl gezegenin yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak uzay aracının, 6 aylık yolculuktan sonra 480 milyon kilometreden fazla mesafe katederek güvenli şekilde Mars'a indiği belirtildi.

Açıklamada, InSight uzay aracının, Mars'ın atmosferinde 6 dakika 45 saniyelik yolculuğun ardından gezegene iniş yaptığı bildirildi.

Atmosfere girmesiyle hızı giderek artan aracın, paraşütlerini açarak kızıl gezegene çarpma etkisini azalttığı belirtilen açıklamada, aracın, Mars'ın kuzey yarım küresinde bir platoya indiği kaydedildi.

Aracın ilk 6 hafta boyunca herhangi bir araştırma yapmayacağı kaydedilen açıklamada, bilim adamlarının bu süre zarfında InSight'ın genel durumunu izleyeceği ifade edildi.

Bu süre sonrasında ise aracın robotik kolunun, aracın sismometresini Mars'ın yüzeyine bırakacağı ve sismometrenin, 40 günde gezegenin zemininin yaklaşık 2 metrelik derinliğine inerek titreşimleri kaydetmeye başlayacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 00:12
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