NASA'dan kritik karar! Trump tepki gösterdi

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açacağı kaydedildi.

Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Trump'tan NASA'ya tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 2024'te Ay'a gidiş projesini Twitter'dan eleştirerek "Bunu 50 yıl önce yaptık. Mars dahil (ki Ay da onun bir parçası) yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar" açıklamasında bulundu.

Ancak ABD liderinin bu açıklaması kafaları karıştırdı.

Trump’ın bu çıkışının NASA Genel Müdürü Jim Bridenstine'nin Washington'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kalkınma Konferansında yaptığı "Başkanın ilk talimatı "Ay'a geri dönüyoruz" oldu" şeklindeki açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Trump kendisiyle çelişti

Trump'ın bu çıkışıyla daha önce uzay ve NASA konusunda yaptığı açıklamalarla çeliştiği dikkatlerden kaçmadı.

Geçen ay NASA'nın 21 milyar dolarlık bütçesine 1,6 milyar ek yapıldığını duyuran Trump, "Benim yönetimim altında NASA'yı yine çok iyi bir yere taşımak için restore ediyoruz ve Ay'a geri dönüyoruz, daha sonrası ise Mars" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Ay'ı Mars'ın parçası olarak tanımladı

Trump'ın Twitter paylaşımında Ay'ı Mars'ın parçası olarak tanımlaması da sosyal medyada alay konusu oldu.

Trump'ın bu ifadesiyle Ay'ın Mars'a gidiş için kalıcı bir üs olmasını kastettiği yorumları da yapıldı.