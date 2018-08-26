NASA'dan korkutan açıklama! Dünyaya yaklaşıyor
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, çapı bir hayli büyük olan astroitin dünyaya yaklaşmakta olduğunu bildirdi. NASA, asteroiti potansiyel tehlikeli olarak belirtti.26 Ağustos 2018 Pazar 16:26
NASA, dünyaya 7.5 milyon kilometre mesafeden geçecek olan Asteroit2016 NF23'ü 'potansiyel tehlikeli' diye niteledi.
NASA'nın elindeki verilere göre, asteroitin çapı 70 ila 160 metre arasında.
ÇARPIŞMA OLASILIĞI ÜZERİNDE DURULMUYOR
Uzmanlar, asteroitin saniyede 9 kilometreden yüksek hızla yol aldığını ve 29 Ağustos'ta gezegenimize mümkün olan en yakın mesafeye geleceğini belirtti.
Daha önce NASA, gelecek yüzyılda bilinen asteroitlerden herhangi birinin dünyayla çarpışma olasılığının neredeyse sıfır olduğu öngörüsünde bulunmuştu.
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