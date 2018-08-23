NASA, uzaydan ürküten görüntüyü kaydetti!

ABD, son çeyrek asrın en şiddetli kasırgasını endişeyle bekliyor. Dördüncü kategorideki Lane Kasırgası, saatte 230 kilometre hızla Oahu Adası'na doğru ilerliyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kasırgayı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntüledi. Astronot Ricky Arnold'un çektiği ürküten kare, büyük ses getirdi.

Hawaii'de okullar tatil edildi, resmi kurumlar ve iş yerleri kapatıldı. Evlerine yiyecek içecek stoku yapan ada sakinleri endişeyle kasırganın gelip geçmesini bekliyor.

ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda bulunan eyalet yetkilileri ise kasırganın bölgede 50 cm'e kadar yağış bırakarak sele neden olabileceği hususunda vatandaşları uyardı.

Çarşamba günü öğleden sonra takımadanın en büyük kara parçası Hawai'nin Kailua-Kona'ya doğru saatte 415 kilometre hızla giriş yapan Lane kasırgası saatte yaklaşık 8 kilometre hız kaybederek takımadanın en kalabalık üyesi Oahu'ya doğru ilerlemeye devam ediyor.

Hawai Eyaleti Valisi David Ige vatandaşları tehlikeyi ciddiye almaları konusunda uyardı. Ige, kasırganın yollara ve altyapıya zarar vermesi tehlikesine karşı ada sakinlerini ve turistleri 14 günlük yiyecek, içecek ve ilaç tedarik etmeye çağırdı.