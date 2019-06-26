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NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:18
NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı

ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya fırlattı.

NASA'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, aralarında atmosfer araştırma uyduları, ateşleme modülleri, uzay araştırma araçları ve bir atom saatinin olduğu donanımların, SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığının Uzay Test Programı-2 (STP-2) kapsamında uzaya yollanan donanımların çok amaçlı araştırma ve deney faaliyetlerinde kullanılması öngörülüyor.

Her biri ayrı bir misyonun parçası olan araç ve donanımların, daha akıllı ve etkin uzay araçlarının tasarlanmasına ve NASA'nın Ay'ı basamak olarak kullanacağı Mars araştırma projesi öncesinde uzay ortamının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:18
  1. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)
  2. Falco Heavy
  3. SpaceX

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