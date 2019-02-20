NASA, Mars yolculuğu için komik astronot arıyor Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2033’te Mars’a yapılması planlanan ilk insanlı seferi için komik astronotlar arıyor.

Kurumun komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı. Yolculuk sekiz ay sürebilir NASA, Mars yolculuğuna hazırlık için 2023'te Ay'a astronot göndermeyi planlıyor. Mars ile Dünya arasındaki ortalama mesafe 225 milyon kilometre ve yolculuğun sekiz ay sürebileceği belirtiliyor. Mesafe nedeniyle iletişimdeki tek taraflı gecikme 20 dakikaya kadar çıkabilecek.

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