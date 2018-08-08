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NASA Güneş'e uzay aracı yollayacak!

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 1.5 milyar dolara mal olan uzay aracı 'Parker Solar Probe'u cumartesi günü güneş sistemimizin gizemli yıldızı Güneş'e doğru yollayacak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:51
NASA Güneş'e uzay aracı yollayacak!

NASA'nın 'Parker Solar Probe' adlı insansız uzay aracı 11 Ağustos'ta Kennedy Uzay Üssü'nün yer aldığı Florida'daki Cape Caneveral bölgesinden fırlatacak.

GÜNEŞ'İN ATMOSFERİ BOYUNCA UÇACAK İLK UZAY ARACI OLACAK

Herhangi bir sorunla karşılaşılmazsa 'Parker Solar Probe' Güneş'in 'Corona' (Korona ya da Taç katmanı) olarak adlandırılan kavurucu atmosferi boyunca uçacak olan ilk uzay aracı olacak.

Korona katmanının işleyişinin daha iyi anlaşılması Dünya'daki güç nakil şebekelerine de zarar verebilen Güneş fırtınalarını tahmin etme konusunda bilim insanlarına faydalı bilgiler sağlayabilir.

ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME

NASA'da Güneş ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan Alex Young " Bizim için Dünya'daki havayı tahmin ettiğimiz gibi uzay havasını tahmin edebiliyor olmak çok önemli. Korona katmanı bizim için çok tuhaf ve alışık olmadığımız bir çevre" dedi.

Güneş'te sıcaklık yüzeyden uzaklaştıkça artıyor. Güneş yüzeyinde 10.000 Fahrenheit derecelik sıcaklık korona katmanında 10 milyon Fahrenheit derecelik sıcaklığa ulaşabiliyor.

NASA, Parker Solar Probe aracının neden korona katmanının bu kadar yüksek sıcaklıklara sahip olduğunun anlaşılmasına ışık tutmasını umuyor.

​​1370 SANTİGRAT DERECELİK SICAKLIĞA DAYANACAK

NASA her ne kadar bu misyona 'Güneş'e dokunmak' adını verse de aslında uzay aracı Güneş yüzeyinin 6.16 milyon km üzerinden geçiş yapacak.

91 yaşındaki önce gelen Güneş astrofizikçisi Eugene Parker'ın adının verildiği aracın yıldıza uzaklığı kulağa fazla gelse de NASA bunun Güneş'teki şartlar dikkate alındığında oldukça yakın bir geçiş olduğunu belirtiyor.

Zira aracın Güneş'e dönük kısmı 1370 santigrat derecelik sıcaklığa dayanacak. Aracın üzerindeki yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit koruma kalkanı aracı oda sıcaklığında tutacak.

Bu kalkan Güneş'in radyoaktif etkisine de dayanıklı olacak şekilde geliştirildi.

​'İNSANIN YARATTIĞI EN HIZLI NESNE'

Johns Hopkins Üniveristesi Uygulamalı Fizik Bölümü'nden bilim insanı Nicky Fox saatte 692.000 km hızla yolculuğunu gerçekleştirecek olan Parker Solar Probe' un 'insan yapımı en hızlı nesne' olacağını söyledi.

7 yıl sürmesi beklenen yolculuğu boyunca uzay aracı tam 24 kez korona katmanı üzerinden uçacak.

Bir otomobil büyüklüğündeki uzay aracı 1.5 milyar dolara mal oldu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:51
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