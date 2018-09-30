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NASA duyurdu: Büyük bir asteroid dünyaya yaklaşıyor!

ABD uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin dünyaya doğru yaklaştığını duyurdu.

30 Eylül 2018 Pazar 07:01
NASA duyurdu: Büyük bir asteroid dünyaya yaklaşıyor!

Daily Express'te yer alan habere göre, asteroidin tam boyutu bilinmemekle beraber NASA tarafından uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra'daki Ferris Wheel'in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

3 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olan SP1'in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim'de gerçekleşecek. Asteroiddünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 07:01
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