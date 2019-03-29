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NASA keşfetti! Bu gezegen güneşten daha büyük

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Güneş Sistemi'nin dışında Satürn büyüklüğünde bir gezegen keşfettiğini açıkladı. "TOI 197.01" adı verilen gezegen, güneşten daha büyük

29 Mart 2019 Cuma 17:25
NASA keşfetti! Bu gezegen güneşten daha büyük

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) geçen yıl Nisan ayında uzaya fırlattığı TESS teleskobunun Güneş Sistemi'nin dışında Satürn büyüklüğünde bir gezegen keşfettiğini bildirdi.

TESS'ten Ocak ayında gelen verileri değerlendiren Iowa Üniversitesi uzmanları, dev bir gaz kütlesinden oluşan "TOI 197.01" adı verilen gezegenin, Güneş'ten biraz daha büyük ve ağır 5 milyar yaşındaki sıcak bir yıldızın yörüngesinde olduğunu duyurdu.

Sıcak satürn ismi koyuldu

Yörüngedeki bir turunu 14 günde tamamlayan TOI 197.01'in yıldıza görece yakın bir mesafede seyretmesi nedeniyle yüzeyinin sıcak olduğu belirtiliyor. Uzay bilimciler bu nedenle yeni gezegene "Sıcak Satürn" de diyor.

Astrosismologlar, yeni gezegenin varlığını sismik dalgaları inceleyerek ortaya çıkardı. Sismik dalgalar yardımıyla yıldızların çapı ve kütlesi de belirlenebiliyor.

Geçen yıl fırlatılmıştı

"Gezegen avcısı" olarak bilinen TESS teleskobu, gökyüzünde Kepler teleskopundan 400 kat daha büyük bir alanı tarıyor. 4 geniş açılı kamerası bulunan teleskop 2 yıl içinde gökyüzünün yüzde 85'ini tarayabilecek bir kapasiteye ulaşacak.

Kepler'in yerini alan TESS, geçen yıl Güney Afrikalı iş adamıElon Musk'a ait Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

NASA'nın 2009'da uzaya gönderdiği Kepler uydusu yakında görevini tamamlayacak.

Şimdiye kadar pek çok dış gezegen keşfeden ve bu yıl yakıtı bittiği açıklanan Kepler, uzayda terk edilecek.

Teleskop, Güneş'in etrafında dolaşmaya devam edecek ve Dünya'ya Ay'ınki kadar bir mesafede olacak.

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:25
  1. TESS teleskobu
  2. Elon Musk
  3. Space X Falcon 9
  4. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA)
  5. NASA
  6. Güneş Sistemi
  7. Satürn

YORUM YAZ

  • Mert K.Mert K.2 sa önce
    Satürn büyüklüğünde gezegen nasıl Güneş'ten büyük oluyor bre? Onlar demez de siz yanlış çevirmişiniz büyük ihtimalle.

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