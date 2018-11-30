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NASA Ay seferlerini özel şirketlere devrediyor

NASA gelecekteki Ay seferleri için özel şirketlerden hizmet satın alacak

30 Kasım 2018 Cuma 13:57
NASA Ay seferlerini özel şirketlere devrediyor

CAPE CANAVERAL (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, gelecekteki Ay seferleri için özel şirketlerden kargo hizmeti alacağını bildirdi.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay'da yapılacak deneyler için doğrudan kendi roket ve mekikleriyle yük taşımak yerine özel şirketlerden taşıma hizmeti alacağını açıkladı.

Ay yüzeyinde yapılacak bilimsel deneyler için malzeme ve donanım taşımak üzere özel şirketlerden hizmet alıncağını belirten Bridenstine, NASA'nın şirketlere hizmet için ödeme yapacağı, ulaştırmanın nasıl gerçekleştirileceğinin detaylarına ise şirketlerin karar vereceğini ifade etti.

Halihazırda 9 özel şirketin söz konusu hizmetleri vermeye talip olduğunu kaydeden Bridenstine bu yolu seçmekteki amacın Ay yüzeyinde bilim ve teknoloji deneylerinin mümkün olduğunca hızlı ve az maliyetle yapmak olduğunu vurguladı.

Özel sektör ortaklığının NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) kargo kapsülleri yollamak üzere SpaceX ve Orbital ATK firmalarıyla yürüttüğü ortaklık modelinde uygulanacağı belirtildi.

NASA, "Ay Ticari Yük Hizmetleri" adı verilen proje kapsamındaki hizmetlere 10 yılda toplam 2,6 milyar dolar ödeyecek.

Özel şirketlerin aracılık ettiği ilk seferin insanoğlunun Ay'a ilk kez ayak basışının 50. yıl dönümü olan 2019'da gerçekleşebileceğini belirtiliyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:57
  1. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)
  2. Ay
  3. özel sektör

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