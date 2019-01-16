NASA Ay misyonu için Çin'den yardım talep etmiş NASA uzmanlarının Ay'ın karanlık yüzüne düzenleyecekleri seferi planlamak üzere, Çin'in keşif aracını ve aktarım uydusunu kullanmak için talepte bulunduğu ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Çinli gökbilimciler Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Ay'ın karanlık yüzüne yapacağı sefer için Çin'in yardımına başvurduğunu açıkladı. "South China Morning Post" gazetesinde yer alan habere göre, Çin'in Ay misyonunun Baş Bilim İnsanı Vu Veyrın, NASA uzmanlarının ayın karanlık yüzüne iniş yapan Çang'ı-4 uzay aracını ve Çüeçiao aktarım uydusunu ABD'nin Ay'ın karanlık yüzüne yapacağı seferde kullanmak için talepte bulunduğunu belirtti. NASA uzmanlarının söz konusu talebi birkaç yıl önce uluslararası konferansta kendilerine ilettiğini vurgulayan Vu, uzmanların Çüeçiao aktarım uydusunun operasyon süresinin uzatılmasını ve Çang'ı-4 uzay aracı üzerine NASA'ya ait bir işaretçi cihaz yerleştirilmesini istediğini aktardı. Vu, Amerikaların söz konusu donanımları Ay'ın karanlık yüzüne düzenleyecekleri kendi seferlerinin detaylarını planlamak amacıyla kullanmak istediklerini bildirdi. ABD yasaları Çin ile uzay alanındaki iş birliği yapılmasını yasaklıyor. Olası teknik iş birliği için ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor. Çang'ı-4 insansız keşif aracı 3 Ocak'ta Ay'ın karanlık tarafına yumuşak iniş yapmıştı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.