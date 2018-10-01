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NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım

Adana'da düzenlenen Bilim Şenliği'nde NASA ile kurulan canlı bağlantıda “Adana çok sıcak, güneşe ateş etsek serinlememize yardımcı olur mu?” sorusuna NASA'da görevli Türk Uzay Bilimci Umut Yıldız, “Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım” diye cevap verdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:15
NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği’nde, NASA ile kurulan canlı bağlantıda, “Adana çok sıcak, güneşe ateş etsek serinlememize yardımcı olur mu” diye soruldu. Esprili soruya NASA’da görevli Uzay Bilimci Umut Yıldız ise, “Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım” diye cevap verdi.

"FÜZE FIRLATMAK LAZIM"

Çukurova Üniversitesi, Bilim Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Çukurova Teknokent ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK'ın desteği ile gerçekleştirilen Yüreğir Bilim Şenliği'nin son gününde, NASA'da görevli Uzay Bilimci Umut Yıldız ile görüntülü canlı bağlantı kuruldu. Yıldız, şenlik meydanında çocuklara NASA’da yapılan uzay çalışmalarını ve evrenin bilinmeyenlerini anlattı. Telekonferansın sonunda Umut Yıldız’a bir kız çocuğu, “Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinlememize yardımcı olur mu” diye sordu. Esprili soruya Umut Yıldız ise yine esprili şekilde, “Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım” diye cevap verdi. Yıldız, gülümseten soruya verdiği esprili cevabın ardından “Kaliforniya da çok sıcak ama biz burada güneşe ateş etmiyoruz, tabi ki faydası yok” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ise Adana’da ilk kez bir bilim şenliği düzenlendiğini belirterek, “Muhteşem bir etkinlik oluyor. Adanamız böyle bir şenlikle ilk defa buluşuyor. Katılım çok güzel. Çocuklarımız, gençlerimiz şenlik alanında hem eğleniyor, hem öğreniyor. Bilime ilgileri, merakları, heyecanları yüzlerine yansıyor. Ümit ediyorum ki burada, bu şenlikte bizimle buluşan yavrularımız arasından ileride bilim insanları çıkacak. Bizim hayalimiz bu. Biz bu vizyonla bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Sadece yaşadıkları ilçenin değil, ülkenin geleceğine yön verecek, ülke yönetiminde söz sahibi olacak çocukların yetişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Çelikcan, “Bugün burada çocuklarımızın hayatına dokunacak, geleceklerine yön verecek, belki de burada etkilendiği küçük bir görselden hareketle bilim alanında ülkemiz adına önemli işlerin başında bulunacak özellikle çocuklarımızın zihinlerinde derin izler oluşturmasına vesile oluruz” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER GİZEMLİ BİR YOLCULUK YAPTI

Atakent Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi'nde 4 gün süren Bilim Şenliği’nde, THK Motorlu Yamaç Paraşütü gösterisi, temsili model roket fırlatımı, bilimsel deneyler, bilim şov, bilim oyunları ve müzikal gösterilerin yanı sıra Yüreğir Belediyesi Bilim Merkezi’nde yer alan Planetaryum’da güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösterimle ziyaretçiler çarpıcı bir anlatımla evrenin derinliklerine gizemli bir yolculuk yaptı.

Etkinliklere çocukların yanı sıra büyükler de ilgi gösterdi. Özellikle bilimsel deneyler, roket fırlatma ve şenlikte sergilenen Çukurova Üniversitesi’nin geliştirdiği “1.5 Adana” isimli elektrikli otomobil ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:15
  1. Adana
  2. Bilim Şenliği
  3. NASA
  4. Çukurova Üniversitesi
  5. Türk Hava Kurumu
  6. Çukurova Teknokent
  7. TÜBİTAK
  8. Yüreğir Bilim Şenliği
  9. Uzay Bilimci Umut Yıldız
  10. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan
  11. 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi
  12. THK Motorlu Yamaç Paraşütü gösterisi

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