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Nas: "Türk ve Macar iş dünyası yatırımlarda ortak hareket etmeli"

Macar Tanıtım Günü etkinliğinde söz alan ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, Türk ve Macar iş insanlarının kültürel yakınlığına işaret ederek, “Stratejik pazarlarda her iki ülke iş insanları ortak hareket etmeli” dedi.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:40
Nas: "Türk ve Macar iş dünyası yatırımlarda ortak hareket etmeli"

Macar Tanıtım Günü etkinliğinde söz alan ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, Türk ve Macar iş insanlarının kültürel yakınlığına işaret ederek, “Stratejik pazarlarda her iki ülke iş insanları ortak hareket etmeli” dedi.


Macaristan’daki yatırım ortamı ve imkanları, yabancı yatırımcıya sağlanan teşvikler ve finansman destekleri hakkında ayrıntılı bilgilerin verildiği “Macar Tanıtım Günü” etkinliğinde iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.


“Macar İş ve Yatırım Fırsatları” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Nas, amaçlarının Türk ve Macar yatırım ortamına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.


Nas yapılan çalışmaları özetlerken, “Bizler ticaret, ekonomi, turizm, kültür ve yatırım konularında uluslararası iş birliğini teşvik ederek ülkeler arasında en etkili diyalogu kolaylaştırmak için Türk-Macar ve Türk-Yunan ilişkilerini aktif olarak destekliyoruz. ALX Hungary, ortak tarih ve kültürün kökleri ile birbirine bağlı iki büyük ülke olan Macaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek amacıyla kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana her iş alanında ve sektörde yerel pazar çeşitliliğinin daha da gelişmesini destekleyebilecek mal ve hizmetleri teşvik etmek için, Macar firmalarının Türkiye’deki potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklandık. Amacımız bu iki ülkeyi ticaret ve yatırımlarla yakınlaştırmak” ifadelerini kullandı.


Macaristan’ın, ithalatının yüzde 77sini, ihracatının da yüzde 80’inini Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Nas, Macaristan’ın dış ticarette Avrupa’ya bağımlı bir ülke durumunda olduğunu kaydetti. Macaristan’ın bu nedenle ihracatında pazar çeşitliliğini sağlamak için Doğu’ya açılım politikası geliştirdiğini anlatan Nas, Türk iş dünyası için de Macaristan’ın Avrupa’ya açılan kapı olduğunu vurguladı. Nas, “Bir yandan Macar tedarikçileri desteklerken bir yandan da Avrupa’dan ürün arayan yerel ithalatçı firmalarını desteklemek ve tanıtmak istiyoruz. 2019’da Macaristan ile hedef ülkeler arasında daha özel hizmetler hayata geçirmek istiyoruz. Her iki ülke iş insanları Avrupa, Afrika gibi stratejik pazarlarda iş birliği yapabilir" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:40
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