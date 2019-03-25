Narven Termal Kasaba, 3. yılını etkinliklerle kutladı

Narven Termal Kasaba, hizmete açılışının üçüncü yılını iki gün boyunca süren birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutladı.

Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında hizmete açılan Bolu’nun ve ülkenin en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba, 3’üncü yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.‘Doğayla Varız Festivali ve 3. Yıl Kutlamaları’nın ilk gününde, ‘Dünden Bugüne Narven’ ve ‘Sevenlerin Gözünden Narven’ fotoğraf sergilerinin açılışı gerçekleşti.

3. Yıl Kutlamaları kapsamında organize edilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenmeye devam edecek 5 bin metrelik Doğayla Varız Koşusu Narven Termal Kasaba’dan başlayarak Demirciler Köyü Mevkii’nden devam edip tekrar Narven Termal Kasaba’da sona erdi. 5 bin metrelik Doğayla Varız Koşusu’nu başarıyla tamamlayarak dereceye giren katılımcılara ödülleri Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin tarafından verildi.

Doğayla Varız Festivali ve 3. Yıl Kutlamaları hakkında konuşan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, “Narven olarak özellikle 3 yıldır hızlı bir büyüme içerisindeyiz. Bunu da her yıl sizlerle birlikte kutlamayı adet edinmiş bulunmaktayız. Bu güzel organizasyonu bu sene ‘Doğayla Varız Festivali’ kapsamında yapmaya karar verdik. Narven’in en çok önem verdiği çalışmalarının başında yer alan Doğayla Varız projesi aslında Narven’in yatırımcıların projenin başından bu yana önemsediği ve birçok maddeyi içerisinde barındıran bir proje. Yamacına yaslandığımız ormanı ve en önemlisi doğayı korumak bizlerin borcu ve görevi. Narven tasarlanırken doğaya göre şekillendirilen, inşa edilirken doğayı koruyan ve en önemlisi yaşarken doğaya saygı duyulan doğayla uyumlu bir projedir. Yakın zamanda gerçekleşecek Doğayla Varız projesi lansmanında proje ve detaylarıyla ilgili birçok bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Yaklaşık 18 bin üyemizle ve günübirlik konaklayan misafirlerimizle birlikte büyük bir aile olduk. Bizler ailemize ve gelecek nesillere bu farkındalığı aşılamak istiyoruz ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz’ dedi.

Narven Termal Kasaba’nın yatırım boyutu hakkında bilgiler de veren Yıldız, “Geldiğimiz nokta itibariyle 3 yılın sonunda 408 daire ile 900 bin kişiyi ağırlamış bulunmaktayız. Ortalamayüzde 85 doluluk oranıyla misafirlerimizi ağırladığımız Narven’de gecede yaklaşık 2 bin 500 kişiye konaklama hizmeti sağlamaktayız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 500 milyon liralık yatırım ile büyümeye ve gelişmeye devam ettik. Yakın zamanda da 40 milyon liralık yatırım ile 95 dairemizi daha misafirlerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de güçlü bir şekilde yatırımlarımızı gerçekleştirerek Narven çatısını büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. İstihdam anlamında yaklaşık 450 çalışma arkadaşımızla ve aileleri ile birlikte dolaylı olarak bin 200 çalışma arkadaşımızla emeğimizi bölüşüyoruz. Bu proje yatırımcılarımızın vizyonu, çalışma arkadaşlarımızın emeği ve hepsinden önemlisi Tabiatın Kalbi Bolulu vatandaşlarımızın ve birçok ilden ailemize katılan üyelerimizin sahiplenmesiyle hep beraber büyüyor. Buradan Narven markasının bugünlere gelmesinde emeği olan herkese ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli misafirlerimize çok teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.