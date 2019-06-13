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Narman’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum’un Narman ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı, şoför ağır yaralandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:30
Narman’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum’un Narman ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı, şoför ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13:00 sıralarında Narman ilçesi Demirdağ istikametinden gerçekleşti. Narman istikametinde Erzurum il merkezine seyreden şoförünün uyuduğu tahmin edilen 16 ACG 227 plakalı araç şarampole yuvarlandı.


Kazada ağır yaralanan araç şoförü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:30
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