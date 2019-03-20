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Narman’da çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Erzurum’un Narman İlçesinde yem bitkileri tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:41
Narman’da çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Erzurum’un Narman İlçesinde yem bitkileri tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.


Narman Hükümet Konağı Konferans Salonunda yapılan yem bitkisi tohum dağıtım töreni; İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül ile ilçe Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla gerçekleşti.


Kaymakam Mustafa Serin, "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılma Projesi’ kapsamında 2019 yılında İlçemizde yem bitkileri üretim alanlarını artırmak ve yayımını yapmak amacı ile yaklaşık 143 bin TL tutarındaki tohumluk bedelinin yüzde 80’i projeden karşılanacak olup; çiftçilerin ödemesi gereken tutar ise tohum bedelinin yüzde 20’sidir. Tohum dağıtımının yetiştirici ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üretime destek verdiklerini belirterek, projede emeği geçenlere ilçe tarım personellerine teşekkür ederim" dedi.


Narman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül ise konuşmasında "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile finansmanı sağlanan ‘Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılma Projesi’ kapsamında ilçemizde 4 ton Yonca, 3 ton Korunga, 3 ton Fiğ, ve 50 torba Silajlık Mısır tohumu tahsis edilmiştir. Böylece ilçede yapılan çalışmalar ile yem bitkisi üretiminin arttırılarak kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve verimin arttırılması hedeflenmiştir. Dağıttığımız bu tohumlarla üreticilerimizin kaliteli ve bol ürün elde etmelerini temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.


Daha sonra İlçe Müdürlüğü personellerinden Ziraat Mühendisleri Yem bitkileri hakkında çiftçileri bilgilendirme konuşmasının ardından kura çekimi törenine geçilerek kura sonucunda tohumlarda hak sahibi olan çiftçiler belirlendikten sonra program sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:41
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