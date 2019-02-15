0553 313 94 23

Narman’da çiftçi buluşması

Narman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.

15 Şubat 2019 Cuma 06:10
Narman’da çiftçi buluşması

Narman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik önderliğinde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Tarımsal Yapılar, Bitki Koruma gibi Anabilim dallarından 14 öğretim görevlisi ile yaklaşık 300 çiftçi buluşturuldu.


Toplantıya İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül, İlçe Ziraat Odası Başkanı, Damızlık Birliği Başkanı, Muhtarlar ve yaklaşık 300 çiftçi katıldı.


Toplantıda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, “İlçemiz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçedir. Bu anlamda çiftçilerimizin tüm kurumlarımızla birlikte takipçisi ve destekçisi olmak istiyoruz. Bu vesile ile üniversitenin değerli hocalarına bilgi aktarımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantıda konuşma yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Politikalarını ilçemizde en etkin bir şekilde sürdürebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun mesailer harcıyoruz. İlçemizde bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasını, üretilen ürünlerin markalaşmasını ve pazarlanmasını sağlamak istiyoruz, bu vesile ile bilgi ile pratiğin birleşesi gerektiğini dolayısıyla bilim yuvası üniversitemiz ile pratiğin son noktası çiftçimizin bu anlamda buluşmasını önemsiyorum” diye konuştu.


Toplantıda daha sonra çiftçilerin tüm sorunları bilgi anlamında masaya yatırılarak çözüm önerileri sunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 06:10
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'ın ABD'de suç işleyen vatandaşlarının kaçmasına yardım ettiği iddiası
    1. Suudi Arabistan'ın ABD'de suç işleyen..
    2. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
    3. Hariri, Esad'la tokalaşmasını anlattı:..
    4. Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife:..
    5. Avusturya'da mahkeme cami kapatma..
    6. Yüksek Mahkemeden Guaido'yu kızdıracak..
    7. Suudi Arabistan'a kritik çağrı:..
    8. Türkiye'den yeni 'bor' hamlesi!
    9. İzmir'de hareketli dakikalar...
    10. ABD'nin 'gözlem' önerisi: Türkiye..
    11. Telefon kazandığını sandı, paketten..
    12. Bu da 'Kadın şiddeti'... Kocasını taş..
    13. Beyaz Saray: Trump ‘ulusal acil durum’..
    14. Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına..
    15. Narman’da çiftçi buluşması
    16. "ABD Libya'nın güneyinde yaşanan..
    17. Cumhurbaşkanı kararı
    18. Tartıştığı babasını boğazından..
    19. Yolcu Otobüsü ile TIR Çarpıştı: 4..
    20. Hırsızlık zanlılarını güvenlik..
    21. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    22. Mısır'da İhvan'ı destekleyen pek çok..
    23. Başkentte cinayet
    24. Kaza yapan araca başka otomobil..
    25. Amman Büyükelçisi Karagöz, Maan..
    26. Avusturya'da mahkeme cami kapatma..
    27. "İran tehdidiyle mücadele Filistin..
    28. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin..
    29. Serkan Reçber: Beklenen başlangıcı..
    30. Fetih'ten, FKÖ'nün yasal temsilcilik..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!