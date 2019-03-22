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Narman’da ağaç dikimi seferberliği

Erzurum’un Narman ilçesinde ağaç dikimi seferberliği yapıldı.

22 Mart 2019 Cuma 10:00
Narman’da ağaç dikimi seferberliği

Erzurum’un Narman ilçesinde ağaç dikimi seferberliği yapıldı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan organizasyonla daha önce belirlenen alana bin 400 adet sarıçam ağacı dikimi yapıldı.


Ağaç dikim çalışmalarına İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül, İlçe Orman İşletme Şefi Atakan Akalan ilçedeki tüm daire amirleri ile öğrenci ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.


İlçe Kaymakamı Mustafa Serin konuşmasında ‘‘Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer diyerek ağaçlandırma çalışmalarını İlçemizde yaygınlaştırılıp geliştirileceğini ve bu organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.


Ağaç dikim seferberliğinde konuşma yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül ise “Daha önceden teraslama çalışması yapılan yaklaşık 10 dekar alanda erozyonu önleme ve ağaçlandırma çalışması kapsamında 1400 adet sarıçam ağacı toprakla buluşturuldu’’ dedi.


Törende konuşma yapan Orman İşletme Şefi Atakan Akalan, “İlçemizde orman alanlarının artırılması kapsamında 1400 adet çam ağacını bugün itibariyle diktik ve yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edeceğini” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:00
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