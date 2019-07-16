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Narman’da 251 şehit anısına 251 çam fidanı dikildi

Erzurum’un Narman İlçesi’nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde 251 şehit adına 2512 çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:05
Narman’da 251 şehit anısına 251 çam fidanı dikildi

Erzurum’un Narman İlçesi’nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde 251 şehit adına 2512 çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.


İlçe Kaymakamı Mustafa Serin ve İlçe Belediye Başkanı Burhanettin Eser öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül ve İlçe Orman İşletme Şefi Atakan Akalan koordinasyonunda tüm kurum amirlerinin katılımı ile 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü etkinlikleri kapsamında15 Temmuz’da şehit olan 251 şehidin anısına tüplü 251 adet çam fidanı dikildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:05
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