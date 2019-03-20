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Narlıdere viyadük ve köprülü kavşağı hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 katlı Narlıdere viyadük ve köprülü kavşağı gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:33
Narlıdere viyadük ve köprülü kavşağı hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 katlı Narlıdere viyadük ve köprülü kavşağı gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu.


Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak amacıyla çelik köprüler, bulvarlar ve yol genişletme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Çardaklıkaya Bulvarı ile Karaköprü ilçesinin birbirine bağlayan Yeşiloğlu Bulvarına geçiş sağlayan İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan Narlıdere Köprülü Kavşağını törenle hizmete açtı.


“Şanlıurfa trafiğini rahatlamak adına büyük projelere imza attık”


Şanlıurfa’da trafiği rahatlatmak için büyük projelere imza atıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şehrimiz artık kırsaldan göç alan ve ekonomik seviyesi yükseldiği için her yıl trafik anlamında piyasaya yeni araçlar girerek neredeyse ev başına 2-3 aracın olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bu kadar araç sayısı fazla olan bir şehirde trafiği yönetmek ve kesintisiz bir ulaşım sağlamak için tüm bulvarların bir birine erişimini sağlamak kolay bir yönetim değildir. Büyükşehir Belediyemizin kadroları Şanlıurfa’da yapılan projelerin sahibidir. 10 yıllık Belediye Başkanlığı sürecimde Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Şanlıurfa’da çevre yollarının tamamlanması gerekiyor diyorduk. Aynı şekilde iç çevre yollarının bir birine bağlanması ve trafiğin rahat bir şekilde nefes alabilmesi için el birliği ile çalışarak elimizde tüm imkânları kullandık. İlk olarak başlattığımız 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi dediğimiz iki köprülü kavşakla başlayıp sonra Karayolları Genel Müdürlüğümüzün ihalesini gerçekleştirdiği 8 yöne dönebileceğiniz Karaköprü Çevik Kuvvet köprülü kavşağı yapılıyor. Açılışını gerçekleştireceğimiz Narlıdere köprülü kavşağını yapıyoruz. Aynı şekilde Sırrın Köprülü Kavşağımız bu dönemde hizmete alındı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Karakoyun Köprülü Kavşağımızın yapımı devam ediyor”dedi.


“22 bulvar Şanlıurfa’ya kazandırdık”


Kentte 22 Bulvar yaparak Şanlıurfa’ya kazandırdıklarını aktaran Çiftçi, “GAP’ın başkentiyiz ve bu şehrimiz Türkiye Cumhuriyeti için önemli ve hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği bir şehir. Şanlıurfa Bereketli toprakları ile zenginleşecek ve gelişecek. Bizlerde büyüyen ve gelişen şehrimize sorun bırakmamız ve hep ileriye taşımamız lazım. Gerekirse Dağı da yaracağız, Köprülü Kavşak gerekiyorsa yapacağız. Karaköprü Nihat Çiftçi döneminde Kuzey yönünde ormana yetişmişken hemen yan taraftaki yapılaşmaya uygun imara açılmış olan Dağ eteği bölgesi yapılamadı. Şehir bunu sorgularsa cevabı var iki tane köprü yapılacaktı. Bunu öngören yönetimimiz teknik arkadaşlarımız ile birlikte orayı yaptık ve hizmete açtık. Bulvarlarımız bir birine bağlandığında şehrimiz daha güzel yerlere gidecek. Bu işler çalışma ile oluyor, memleketimizi seviyorsak çok çalışıp üreteceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:33
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