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Narlıdere metrosu kapsamında trafik düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 179 kilometrelik raylı sistem ağını daha da ileriye taşıyacak Narlıdere hattının yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:31
Narlıdere metrosu kapsamında trafik düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 179 kilometrelik raylı sistem ağını daha da ileriye taşıyacak Narlıdere hattının yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hat üzerinde yer alan Kaymakamlık İstasyonu’nun inşaat işleri kapsamında, bu bölgedeki trafik düzeninde 1 Mart’tan itibaren bazı değişiklikler yapılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyar 27 milyon TL’ye ihale edilen Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık hattında, haziran ayında temelinin atılmasının ardından önemli aşama kaydedildi. 7,2 kilometrelik hat, tünel açma makinesi kullanılarak "derin tünelle" geçilecek. 7 istasyondan oluşan hatta; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Şehitlik ve son olarak Kaymakamlık durakları olacak.


Kaymakamlık İstasyonu’nun yapım çalışmaları kapsamında, UKOME Kararı uyarınca, bu bölgede bir takım trafik düzenlemeleri yapılacak. Buna göre, 1 Mart Cuma gününden itibaren Açelya Sokak ile Öğretmenler Sokak kesişiminde bulunan döner kavşak araç trafiğine kapatılacak. Mithatpaşa Caddesi üzerinden gelen trafiğin Açelya Sokak boyunca devam edebilmesi için Yapıcılar, İlhan Selçuk ve Küçükoğlu Sokak kullanılacak. Açelya Sokak üzerinden Mithatpaşa Caddesi’ne ulaşım ise Öğretmenler Sokak üzerinden yeni açılacak "sola dönüşlü sinyalize kavşak" ile sağlanacak. Yeni düzenleme kapsamında yaya ve araç trafiği için gereken her türlü yönlendirme ve güvenlik önlemleri Büyükşehir Belediyesi’nce sağlanacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:31
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