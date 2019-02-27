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Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliği kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde aldığı güvenlik önlemi ve uygulamalar ile öğrencilerin her türlü olumsuzluğa karşı korunmalarını sağlıyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:26
Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliği kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde aldığı güvenlik önlemi ve uygulamalar ile öğrencilerin her türlü olumsuzluğa karşı korunmalarını sağlıyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesinin oluşturduğu Narkotim ekipleri, okul önlerinde yaptığı uygulama ve çalışmalarla suç ve suçlulara geçit vermiyor. Okulların çevrelerinde görev alan Narkotimler, narkotik detektörü köpek ile geniş kapsamlı uygulama yapıyor. Okul çevresinde bulunan şahısları tek tek sorgudan geçiren Narkotimler, şüphelilerin üstünü didik didik arıyor. Kimlik kontrolünden geçirilen şahıslar ayrıca GBT sorgusundan da geçiriliyor. Kadın polislerin de katıldığı çalışmalarda çevredeki kadınların çanta ve cüzdanlarına kadar kontroller gerçekleştiriliyor.


Uygulamanın çok önemli olduğunu belirten öğrenciler, “Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Bence iyi bir şey. Sürekli buradalar. Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Dışarıdan okula gelenleri gönderiyorlar. Uyuşturucu gibi şeyleri bizden uzak tutuyor. Allah razı olsun” dedi.


Vatandaşlar ise uygulamaların çok yerinde olduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:26
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