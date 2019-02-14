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Narkotik timleri ekipleri çalışması

Tokat’ta narkotik ekipleri öğrenciler başta olmak üzere uyuşturucu maddelerle alakalı toplum nazarında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar düzenledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:19
Narkotik timleri ekipleri çalışması

Tokat’ta narkotik ekipleri öğrenciler başta olmak üzere uyuşturucu maddelerle alakalı toplum nazarında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar düzenledi.


Tokat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında bir dizi toplantı düzenledi. Tokat il merkezi, Zile, Reşadiye, Niksar, Erbaa, Turhal ve Artova ilçelerinde düzenlenen onlarca toplantılarda uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 9 bin 471 öğrenci kapasiteli Yurtkur Müdürlüklerinde de yapılan benzer çalışmalarda; uyuşturucu maddelerin tanımı, renk, koku ve görünümleri, uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarının fiziksel görünüşleri, uyuşturucu maddelerin kullanım şekilleri, uyuşturucu maddelerin yasal kısıtlılığı, uyuşturucu konusu ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve son olarak ülkemiz genelinde uyuşturucu ihbar hattı olarak uygulamaya konulan UYUMA Projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu konularıyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılarak devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:19
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